ATP Amburgo 2024, risultati 15 luglio: agli ottavi Cerundolo e Djere, eliminati Bergs e Popyrin

In attesa della conclusione del match dell’azzurro Matteo Arnaldi contro l’iberico Pedro Martinez, vanno in archivio gli altri sei incontri della prima giornata dell’ATP 500 di Amburgo: sulla terra battuta outdoor dell’Hamburg Open, in casa Italia arriva la vittoria di Flavio Cobolli.

L’azzurro, infatti, piega la resistenza del padrone di casa teutonico Daniel Altmaier, battuto per 6-4 6-7 (8) 6-3, mentre il derby argentino premia il numero 4 del seeding, Francisco Cerúndolo, che batte il lucky loser Francisco Comesaña per 7-5 6-4 ed affronterà la wild card tedesca Maximilian Marterer, che batte il sudcoreano Soonwoo Kwon per 6-4 6-7 (6) 7-5.

Il qualificato transalpino Ugo Blanchet rimonta ed elimina l’australiano Alexei Popyrin per 4-6 7-6 (6) 6-2, mentre il kazako Alexander Shevchenko regola la wild card teutonica Rudolf Molleker per 6-4 4-6 6-4, infine il serbo Laslo Djere elimina il belga Zizou Bergs per 6-3 7-6 (4).