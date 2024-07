ATP Amburgo 2024, Zverev scampa il pericolo, Fils e Rune continuano a brillare

Si concludono gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Amburgo. Un giovedì che ha visto in campo un azzurro, Flavio Cobolli, che è stato sconfitto con il punteggio di 6-1 7-6(5) da Zhizhen Zhang nel secondo match di giornata.

Alexander Zverev invece se l’è vista brutta, ma è riuscito a spuntarla contro Hugo Gaston: il tedesco ha trionfato in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 7-5 in oltre due ore e mezza. Il padrone di casa è incappato in diversi passaggi a vuoto, è andato due volte avanti di un break nel terzo, si è fatto riprendere e infine ha chiuso nel dodicesimo gioco.

Giornata che era cominciata con la vittoria di Arthur Fils su Laslo Djere con il punteggio di 7-6(3) 6-2 in un’ora e tre quarti di gioco. Fils che ha confermato il feeling con questo torneo: basti pensare che il francese lo scorso anno si spinse fino in semifinale, vincendo anche contro Casper Ruud. Oggi ha gestito bene i vari momenti del match, venendo recuperato da 3-1 nel primo set, ma giocando in maniera aggressiva e propositiva il tiebreak. Nel secondo set invece è stato un monologo da parte del transalpino.

Domani sarà sfida tra adolescenti contro Holger Rune: la testa di serie numero 2 ha gestito bene il suo impegno contro Marco Trungelliti, regolandolo con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco. Solo un passaggio a vuoto per il danese che è andato sotto di un break (2-1) nel primo set, salvo recuperare subito e non perdere più il servizio.