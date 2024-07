ATP Amburgo 2024: Zverev in semifinale, si ritira Rune. Darderi rimontato

Al Rothenbaum si è chiusa la giornata dedicata ai quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo. Poteva essere un buon giorno in chiave Italia, ma per Luciano Darderi c’è la rimonta (con annessi dolori a match in corso) subita dall’argentino Sebastian Baez, alla fine vincitore per 2-6 6-4 6-4.

A sfidare Baez sarà Arthur Fils, benché per il francese la questione sia stata più che altro accorciata dal prematuro ritiro di Holger Rune, quando il danese era già sotto per 6-4 4-1. La sua situazione, al momento dell’uscita di scena, era comunque già in qualche modo preoccupante perché non riusciva a sfondare in alcun modo il transalpino, che quest’anno ha avuto più partite perse sul rosso (9) che vinte (7).

Nella parte bassa il colpo lo piazza Pedro Martinez, che si fa sentire in vista delle Olimpiadi battendo il numero 4 del seeding, l’altro argentino rimasto, Francisco Cerundolo, rimontandolo in uno stranissimo 1-6 6-1 6-4, almeno per punteggio. Si tratta di una delle vittorie di maggior prestigio per lui, che ora può attaccare la top 40 del ranking ATP.

Infine, Alexander Zverev. Lui, che su questi campi è di casa dato che ad Amburgo ci è nato, di problemi ne ha relativamente pochi con Zhizhen Zhang: il cinese cede in poco più di un’ora per 6-4 6-3, e adesso il numero 4 del mondo affronterà da favorito la semifinale con Martinez.