ATP Amburgo 2024, Darderi rimontato e sconfitto nei quarti da Baez

Si ferma nei quarti di finale il cammino di Luciano Darderi nel torneo ATP 500 di Amburgo. L’azzurro è stato sconfitto in tre set in rimonta dell’argentino Sebastian Baez con il punteggio di 2-6 6-4 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Da valutare, anche in ottica Olimpiadi, il problema alla schiena avuto da Darderi nel corso del terzo set.

Entrambi i tennisti hanno chiuso con 6 ace, con Baez che ha ottenuto pochissimo dalla seconda (appena il 22% di punti vinti). In ogni caso l’argentino ha concluso con ben 39 vincenti contro i 21 di Darderi. Sono invece 23 gli errori non forzati di Baez contro i 14 dell’azzurro.

Ottimo avvio di partita per Darderi, che nel quarto game si procura una palla break e la sfrutta subito con un errore di dritto dell’argentino. Darderi salva poi due palle del controbreak nel gioco successivo ed allunga poi il suo vantaggio sul 5-1, strappando ancora il servizio all’avversario con l’ennesimo dritto vincente. Baez recupera uno dei due break di svantaggio nel settimo game, ma poi concede ancora due palle break e sulla seconda arriva un altro dritto a segno dell’azzurro, che si prende il set per 6-2.

Il secondo set si apre seguendo l’andamento dei turni di servizio. Nel sesto game Darderi ha una palla break, ma Baez è bravo ad annullare tutto con il dritto. L’argentino poi strappa il servizio all’azzurro nel settimo gioco, ma in quello successivo arriva la reazione di Darderi, che ottiene l’immediato controbreak. Il nono game è molto intenso e alla terza palla break Baez riesce a portarsi sul 5-4, con l’errore di rovescio di Darderi. Baez non concede nulla e tiene a zero il servizio, chiudendo il set per 6-2.

Darderi si trova subito ad affrontare due palle break in apertura di terzo set, ma riesce ad annullarle entrambe. Nel terzo game, però, Baez se ne procura altre due e questa volta l’argentino riesce a togliere la battuta all’italiano con un fantastico passante. Darderi accusa anche dei problemi alla schiena e chiede l’intervento del fisioterapista. Baez ne approfitta subito e trova un altro break nel settimo gioco, volando sul 5-2. Darderi riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio ed accorcia sul 5-4. Baez non concede più nulla e chiude sul 6-4, qualificandosi per le semifinali.