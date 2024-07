ATP Amburgo 2024: Holger Rune debutta e vince. Avanti Darderi e tutti i favoriti

Si è conclusa da poco la seconda giornata di tabellone principale all’ATP 500 di Amburgo, in corso di svolgimento al Rothenbaum, impianto che ha fatto la storia non soltanto del tennis tedesco. Otto gli incontri di scena quest’oggi, alcuni anche di livello piuttosto significativo.

Uno solo, contrariamente alle previsioni, l’italiano in campo in questo martedì, a causa del forfait di Lorenzo Sonego. Invece del derby, Luciano Darderi si è trovato davanti il dominicano Nick Hardt, battuto per 6-1 2-6 6-0: prossimo step rappresentato dal kazako Alexander Shevchenko.

Era uno solo il big match veramente atteso da tutto il pubblico tedesco quest’oggi, quello tra Holger Rune e Fabian Marozsan. Si presenta bene il danese, numero 2 del seeding, che batte l’ungherese con un brillante doppio 6-4. Sarà contro Marco Trungelliti il prossimo impegno, dopo che l’argentino ha approfittato del ritiro dell’austriaco Sebastian Ofner sul punteggio di 6-1 4-3.

Non si sono verificate particolari sorprese: semmai ci sono state partita piuttosto lottate. Deve rimontare il francese Arthur Fils per battere lo spagnolo Jaume Munar, mentre il match indubbiamente più combattuto del giorno è quello che vede l’altro transalpino Hugo Gaston avere ragione dell’argentino Facundo Diaz Acosta.

ATP 500 AMBURGO 2024: RISULTATI DI OGGI

Gaston (FRA)-Diaz Acosta (ARG) 7-6(4) 1-6 6-4

Zhang (CHN) [8]-Seyboth Wild (BRA) 7-6(5) 6-0

Darderi (ITA) [7]-Hardt (DOM) [LL] 6-1 2-6 6-0

Lajovic (SRB)-Meligeni Alves (BRA) [Q] 6-2 6-7(5) 6-3

Baez (ARG) [3]-Koepfer (GER) 6-2 6-3

Fils (FRA) [5]-Munar (ESP) 5-7 6-3 6-1

Trungelliti (ARG) [Q]-Ofner (AUT) 6-1 4-3 rit.

Rune (DEN) [2]-Marozsan (HUN) 6-4 6-4