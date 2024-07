ATP Gstaad, Botic van de Zandschulp e Yannik Hanfmann agli ottavi. Eliminato Wawrinka

Calato il sipario su questa giornata di incontri sulla terra rossa di Gstaad. In Svizzera una vittoria e una sconfitta il bilancio italiano. Matteo Berrettini ha sconfitto per 6-4 7-6 (2) l’argentino Pedro Cachin e negli ottavi di finale giocherà contro il colombiano Daniel Elahi Galan. Niente da fare per Stefano Napolitano, costretto ad arrendersi al brasiliano Gustavo Heide (n.178 del ranking) sullo score di 7-6 (4) 5-7 7-6 (3). Il sudamericano giocherà contro il francese Ugo Humbert (testa di serie n.2).

Vittorie per il tedesco Yannick Hanfmann e l’olandese Botic van de Zandschulp. Il teutonico (n.111 del mondo) ha battuto il lucky loser americano, Nicolas Moreno De Alboran (n.143 ATP), con lo score di 7-6 (2) 6-7 (2) 6-4 e negli ottavi avrà il complicato ostacolo rappresentato dal canadese Felix Auger-Aliassime (n.3 del seeding). Van de Zandschulp non ha avuto troppi problemi per piegare il padrone di casa, Dominic Stricker (n.175 ATP), per 6-3 6-3. L’olandese sarà il prossimo avversario dell’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.4 del seeding).

Eliminati gli “eterni” Richard Gasquet e Stan Wawrinka. Gasquet ha perso il derby francese contro Quentin Halys (n.192 del mondo), per 7-6 (4) 7-6 (5) e negli ottavi giocherà contro lo slovacco Lukas Klein (n.118 del ranking), a segno contro Wawrinka per 7-6 (4) 2-6 7-5. A chiusura del cerchio l’affermazione del serbo Hamad Medjedovic (n.122 del mondo) contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler (n.226 ATP) per 6-7 (3) 7-6 (2) 6-3. Il serbo sarà il prossimo avversario del greco Stefanos Tsitsipas (n.1 del seeding).