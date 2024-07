ATP Amburgo 2024: Flavio Cobolli si ferma in Germania, Zhizhen Zhang ai quarti

Si chiude al secondo turno l’ATP 500 di Amburgo per Flavio Cobolli. Il giocatore romano viene fermato con il punteggio di 6-1 7-6(5) dal cinese Zhizhen Zhang, per il quale ora nei quarti di finale ci sarà la sfida a uno tra Alexander Zverev, che qui riveste il ruolo di padrone di casa, e il francese Hugo Gaston.

Non iniziano bene le cose per Cobolli, che cede la battuta a zero senza particolare margine per riuscire a trovarsi su un discorso di costanza di gioco. A dei punti spettacolari, infatti, si alternano errori davvero grossolani o comunque problematiche tattiche di fronte a uno Zhang che il suo lo fa senza troppi problemi. Il risultato è che, nel quinto gioco, arriva un altro servizio strappato a 30, ed è il sostanziale via libera per il cinese, che porta a compimento il parziale d’apertura semplicemente dominando.

C’è un tentativo di tenere tutto in piedi da parte del romano che gioca un secondo game del secondo set lottando e non poco. Gli errori, però, continuano a esserci e questa è la chiave con la quale Zhang porta a casa un altro break, un 2-0 che diventa 3-0. Sembra tutto praticamente perduto, e anzi l’asiatico ha anche una palla del 5-1, ma i passaggi a vuoto toccano anche a lui: sul 4-2, infatti, finisce per concedere tre palle a Cobolli per rientrare. La seconda è quella buona, 4-3. Senza particolari altri scossoni si arriva al tie-break, in cui l’italiano non riesce mai a trovare realmente la via del vantaggio. Anzi, è sempre Zhang che comanda, trovando anche dei punti di primissimo livello. Fino al 5-5, però, tutto è in equilibrio. Qui il romano sbaglia di dritto e, nel punto successivo, è sempre di dritto che il cinese va a rete per chiudere il match.

Nell’arco del match a rivelarsi davvero di rilievo è il 27/30 (90%) di punti con la prima vinto da Zhang, una percentuale enorme se comparata al pur valido 67% da parte di Cobolli. L’italiano, ora, andrà a Umago per poi passare dall’altra parte dell’oceano in quel di Washington, in attesa della chance di poter giocare a Montreal, dove potrebbe contare su alcuni ritiri dovuti a quelle Olimpiadi che lui non giocherà perché, da regolamento, non era tra i primi 4 azzurri al momento della chiusura dell’entry list.