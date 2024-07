Atletica, Simonelli rilancia: “Alle Olimpiadi voglio andare a prendere Holloway”

Un grande Lorenzo Simonelli ieri nella gara dei 110 ostacoli nella tappa di Diamond League a Montecarlo. In un parterre de rois, il campione d’Europa in carica si è confrontato con il grande favorito in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi, lo statunitense Grant Holloway.

Ebbene, in una gara che si è sviluppata con -0.7 di vento, lo statunitense si è imposto con il crono di 13.01, precedendo Simonelli di 0.07. Lorenzo ha saputo, quindi, disimpegnarsi piuttosto bene, non andando troppo lontano dal tempo siglato a Roma nella Finale continentale (13.05, record italiano). Una bella risposta dopo la brutta gara disputata a Parigi in Diamond League.

Nel contesto del Principato una prestazione convincente, precedendo gli altri americani Cordell Tinch (13.10) e Trey Cunningham (13.13), che ai Giochi non ci saranno. A questo punto, l’appetito vien mangiando e Lollo vuole puntare al massimo possibile in vista della rassegna a Cinque Cerchi, per arrivarci motivato e tirare fuori il meglio che può.

“Holloway non era così distante da me, ora bisogna andare a prenderlo a Parigi. Domenica ero stanco, ero carico di lavoro nelle gambe, in questi giorni invece ho riposato e ho risposto così. Alle Olimpiadi, potete starne sicuri, darò il massimo“, le parole del nostro portacolori.