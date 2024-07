Atletica, le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

L’Italia dell’atletica si presenterà con grandi ambizioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo aver conquistato cinque medaglie d’oro a Tokyo. Le speranze di salire sul podio non mancheranno per il Bel Paese nella capitale francese. Gianmarco Tamberi sogna il bis nel salto in alto, ma dovrà lottare con grandi avversari come il qatarino Mutaz Essa Barshim, lo statunitense JuVaughn Harrison e il neozelandese Hamish Kerr. La missione non sarà semplice per Marcell Jacobs, considerando l’enorme corazzata guidata dal giamaicano Kishane Thompson e dallo statunitense Noah Lyles.

Lorenzo Simonelli è divampato sui 110 ostacoli laureando Campione d’Europa e se la giocherà per le medaglie sfidando anche l’icona Grant Holloway. Alessandro Sibilio è forse troppo chiuso da Warholm, Dos Santos e Benjamin sui 400 ostacoli, mentre Mattia Furlani è una stella del salto in lungo dopo l’argento iridato in sala e il secondo posto agli Europei: sfida aperta al greco Miltiadis Tentoglou. Andy Diaz indosserà la maglia azzurra per la prima volta in carriera e inseguirà il colpaccio nel salto triplo. Leonardo Fabbri ha tutti i mezzi per provare a battere gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs nel getto del peso, mentre la staffetta 4×100 può salire sul podio dopo l’apoteosi di Tokyo.

Nella 20 km di marcia non sarà semplice per l’infortunato Massimo Stano e per Francesco Stano, ma uno dei due potrebbe fare la differenza nella prova a coppie miste insieme ad Antonella Palmisano, che è tra le favorite nella prova individuale contro la peruviana Kimberly Garcia e la spagnola Maria Perez. Sul fronte femminile se la giocheranno anche Larissa Iapichino nel salto in lungo dopo l’argento agli Europei (la favorita resta la tedesca Malaika Mihambo), mentre Sara Fantini sarà tra le outsider nel lancio del martello.