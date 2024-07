Atletica, Daniele Inzoli è un portento anche nella velocità: tempo magico sui 100 a 15 anni! Castellani meravigliosa

Daniele Inzoli ha scaldato la prima giornata dei Campionati Italiani allievi di atletica leggera, incominciati oggi a Molfetta (in provincia di Bari). Il quindicenne ha corso i 100 metri in uno squillante 10.49 con vento nullo, diventando il quinto under 18 della storia alle nostre latitudini, il migliore di sempre alla prima stagione di categoria.

Il lombardo ha offerto un’azione leggera ed efficace sul rettilineo, ma la velocità non è il suo terreno di caccia prediletto: stiamo parlando di un fantastico saltatore in lungo, che nonostante la giovane età ha già toccato i 7.90 metri (migliore al mondo per la sua età, considerando tutte le epoche). Il classe 2008 proverà a strabiliare domani pomeriggio in pedana, intanto si regala il primo sigillo in terra pugliese precedendo Valerio Mazzilli (10.72) e Fabrizio Caporusso (10.76).

I 100 metri si sono rivelati decisamente interessanti anche al femminile, visto che Margherita Castellani ha tuonato un validissimo 11.63 in batteria (2,0 m/s di vento a favore) seguito da un 11.66 in finale (ma con 0,6 m/s di brezza in faccia) davanti a Viola Canovi (11.89) e Benedetta Dambruoso (12.10): quarta allieva italiana di sempre, la classe 2008 aveva già convinto sui 60 indoor durante l’inverno e sta prendendo quota, in attesa dei 200 metri in programma domani.