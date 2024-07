Arianna Errigo accusa: “Eliminata per un errore arbitrale, l’ultima stoccata era mia”

Arianna Errigo è stata eliminata ai quarti di finale del torneo di fioretto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La portabandiera dell’Italia era entrata di gran carriera tra le migliori otto e si era meritata la sfida contro la statunitense Lauren Scruggs. Il confronto sulla pedana della capitale francese si è rivelato estremamente combattuto e l’americana si è portata in vantaggio per 14-11, dopo un iniziale 8-2 che sembrava avere lanciato l’americana.

Arianna Errigo ha saputo recuperare nuovamente e ha agguantato il pareggio a quota 14. Tutto si è deciso all’ultima stoccata, risolta in maniera controversa: l’arbitro ha premiato Scruggs, ma l’episodio è stato particolarmente controverso e ha generato diverse polemiche. La brianzola è stata molto chiara al termine della gara: “Comunque sono fuori per un errore arbitrale, l’ultima stoccata era mia“. La nostra portacolori non ha accettato il verdetto e si è rivelata rammaricata: “Non posso nascondere che non era questo il risultato che volevo“.

Arianna Errigo ha poi proseguito: “La delusione è fortissima, non era la gara che speravo di fare, ho iniziato malissimo, ho sempre rincorso e non sono stata lucida nei momenti decisivi. Sicuramente ho consumato tante energie, la cerimonia d’apertura è stata molto bagnata, lunga, ma è stata bellissima e la farei altre 100.000 volte, perché arrivare qui, da portabandiera, con la mia famiglia e da mamma, è comunque un dono“.