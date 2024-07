Alexander Zverev, attimi di paura a Wimbledon: si teme l’infortunio come al Roland Garros, poi il recupero

Attimi di paura per Alexander Zverev nel corso dell’incontro valido per il terzo turno di Wimbledon. Nelle battute iniziali del secondo set contro il britannico Cameron Norrie, dopo essersi imposto nella prima frazione, il tennista tedesco ha rischiato seriamente di infortunarsi.

Il fuoriclasse teutonico è sceso a rete per rispondere alla palla corta giocata dal padrone di casa sull’erba londinese, ma in fase di rincorsa gli si è impuntato il piede e la caviglia sinistra si è girata, la gamba è andata in estensione e si è temuto per l’integrità dei legamenti del ginocchio.

Alexander Zverev ha rischiato di andare a sbattere con la testa contro il seggiolone del giudice di sedia, ma fortunatamente ha evitato l’impatto. Il numero 4 del mondo si è accasciato al suolo e si è toccato il ginocchio in maniera intensa, rimanendo a terra per alcuni minuti e facendo temere il peggio. Il pensiero è andato al terribile infortunio rimediato due anni fa al Roland Garros.

Questa volta, però, il teutonico si è rialzato in piedi e ha proseguito l’incontro, cercando la qualificazione agli ottavi di finale da giocare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Fritz e il cileno Tabilo.