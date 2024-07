Alberto Bettiol, Olimpiadi Parigi 2024 ciclismo su strada: scheda e giorni di gara

Alberto Bettiol sarà la principale speranza del terzetto italiano nella prova in linea maschile di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il toscano sta portando avanti una delle stagioni migliori della carriera, con il successo alla Milano-Torino e al Campionato Italiano su strada. L’esperienza di Tokyo può essere fondamentale per il vincitore del Giro delle Fiandre 2019, con una corsa interpretata all’attacco e in cui tentò la fuga nella parte finale, per concludere al quattordicesimo posto. Quest’anno può nutrire speranze per un grande risultato. Inoltre correrà anche la prova a cronometro in cui non ha grandi aspirazioni.

Nome: Alberto

Cognome: Bettiol

Luogo e data di nascita: Poggibonsi, 29 ottobre 1993

Sport e discipina: ciclismo su strada (prova in linea e prova a cronometro)

Quando gareggia: sabato 27 luglio (cronometro individuale), sabato 3 agosto (prova in linea)