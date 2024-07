Alberta Santuccio, Olimpiadi Parigi 2024 scherma: scheda e giorni di gara

Alberta Santuccio si presenta a Parigi 2024 come numero tre del ranking mondiale e come una delle principali candidate alla medaglia nella prova individuale, dopo l’argento negli ultimi Mondiali di Milano e il bronzo agli Europei di qualche settimana fa. Inoltre la siciliana è un perno importantissimo del quartetto campione d’Europa in carica e che va a caccia di uno storico titolo olimpico.

Nome: Alberta

Cognome: Santuccio

Luogo e data di nascita: Catania, 22 Ottobre 1994

Sport e discipina: Scherma (spada femminile)

Quando gareggia: sabato 27 Luglio (individuale), martedì 30 Luglio (prova a squadre)