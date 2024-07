A che ora semifinale e finale di Jacobs a Rieti: programma 14 luglio, tv, streaming

Marcell Jacobs ha corso in 10.17 nella batteria dei 100 metri a Rieti, dove ha deciso di simulare l’impegno che lo attende alle Olimpiadi di Parigi 2024: tre gare in ventiquattro ore per testare la propria forma in vista dei Giochi. Il Campione Olimpico si è relativamente risparmiato in vista delle semifinali e della finale in programma domani, dove cercherà di abbassare il crono e proverà a dare un segnale importante.

L’azzurro animerà lo Stadio Guidobaldi, in una gara extra nell’ambito dei Campionati regionali juniores e promesse organizzati dal Comitato regionale FIDAL in collaborazione con la Studentesca Milardi Rieti. Marcell Jacobs incrocerà i compagni di allenamento, ovvero i canadesi Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e Jerome Blake e il giapponese Abdul Hakimi Sani Brown, ma anche il cinese di Zhenye Xie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara di Marcell Jacobs sui 100 metri a Rieti. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Studentesca Milardi, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO CORRE MARCELL JACOBS A RIETI

Domenica 14 luglio

Ore 18.20 Semifinali

Ore 19.55 Finale

PROGRAMMA MARCELL JACOBS A RIETI COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: pagina Facebook Studentesca Milardi.

Diretta Live testuale: OA Sport.