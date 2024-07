A che ora Musetti-Lestienne, Wimbledon 2024: programma, tv, streaming

Domani, martedì 2 luglio, Lorenzo Musetti farà il suo esordio nel torneo di Wimbledon. Il toscano (testa di serie n.25) giocherà contro il francese Constant Lestienne, in un primo turno sulla carta alla portata del carrarino. Una sfida in programma sul campo n.7.

Musetti è reduce da settimane positive nei tornei su erba in preparazione. Il classe 2002 nostrano si è spinto fino alle semifinali nell’ATP250 di Stoccarda e all’atto conclusivo nel prestigioso torneo del Queen’s. Match vinti che hanno alimentato la sua fiducia e si spera che l’azzurra sappia dar seguito al trend messo in mostra

Non ci sono precedenti tra i due, ma sicuramente sarà un bel match da vedere tra due giocatori che sanno giocare molto bene il rovescio. Sicuramente ci saranno giocate sopraffine, con l’uso insistito della smorzata che potrebbe rivelarsi un’arma importante per entrambi. Musetti, come dice la classifica, è più strutturato e dovrà dimostrarlo.

La partita tra Lorenzo Musetti e Constant Lestienne, valida per il primo turno di Wimbledon, andrà in scena sul campo-7 (prima sfida in programma), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (a seconda del palinsesto); in streaming su SkyGo, NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-LESTIENNE WIMBLEDON 2024

Martedì 2 luglio

COURT 7 – Ore 12.00 italiane

1. Constant Lestienne (FRA) v Lorenzo Musetti (ITA) [25]

2. Arthur Fils (FRA) v Dominic Stricker (SUI)

3. Oceane Dodin (FRA) v Daria Snigur (UKR)

PROGRAMMA MUSETTI-LESTIENNE WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (a seconda del palinsesto)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport