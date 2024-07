A che ora Italia-Lituania, Preolimpico basket 2024: dove vederla in tv, programma, streaming

La brutta sconfitta contro Porto Rico ha complicato notevolmente i piani dell’Italia nel Preolimpico di San Juan. Infatti la squadra di Pozzecco si troverà ad affrontare in semifinale la temuta Lituania per giocarsi così l’accesso all’ultima partita del torneo, quella che assegna il biglietto per Parigi 2024.

Una prestazione davvero disastrosa quella dell’Italia contro i padroni di casa. Un secondo tempo orribile e che ha visto gli azzurri crollare alla fine 80-69 sotto i colpi di uno Josè Alvarado stellare (29 punti con 7/10 da tre). Sembrava un match abbastanza in controllo per l’Italia dopo i primi due quarti ed invece nella ripresa la squadra di Pozzecco è sparita dal campo, fissandosi sul tiro da tre, che ha avuto percentuali disastrose.

Ci sarà dunque la sfida con la Lituania, che si pensava potesse essere la finale. Un match dunque che arriverà in anticipo, visto che l’Italia ha concluso al secondo posto. I lituani hanno battuto il Messico alla prima e poi hanno superato la Costa d’Avorio solamente negli ultimi secondi. Una prestazione sicuramente non buona per Sabonis e compagni.

L’inizio della semifinale del Preolimpico Italia-Lituania sarà alle 22.00 di Sabato 5 Luglio. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Max (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta Live testuale per aggiornarvi sulla semifinale degli azzurri al Preolimpico di basket 2024!

PROGRAMMA ITALIA-LITUANIA PREOLIMPICO BASKET 2024

Sabato 6 luglio

Ore 22:00 Italia-Lituania – Diretta TV su Sky Sport Max (Canale 205)

ITALIA-LITUANIA PREOLIMPICO BASKET 2024: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Max (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport