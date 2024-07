A che ora Italia-Francia, finale Europei volley U18: programma, tv, streaming

L’Italia affronterà la Francia nella finale degli Europei Under 18 di volley: l’appuntamento è per domenica 21 luglio (ore 17.30), a Sòfia (Bulgaria). La nostra Nazionale, capace di battere la Polonia per 3-1 in una avvincente semifinale, incrocerà la compagine transalpina e inseguirà il terzo sigillo consecutiva in questa rassegna continentale di categoria.

I ragazzi di coach Monica Cresta se la dovranno vedere contro un’avversaria decisamente di rango, che in semifinale ha avuto la meglio sulla Spagna con un secco 3-0. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente, dove i nostri portacolori proveranno ad avere la meglio spinti da ragazzi di grande qualità come Gianluca Cremoni, Manuel Zlatanov, Nicolò Garello.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, finale degli Europei Under 18 di volley. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Euro Volley Tv e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, FINALE EUROPEI VOLLEY UNDER 18

Domenica 21 luglio

Ore 17.30 Finale Europei Under 18 volley: Italia vs Francia – Diretta streaming su Euro Volley Tv

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.