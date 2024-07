A che ora gareggia l’Italia nella ginnastica artistica femminile: programma qualificazioni Olimpiadi 28 luglio, suddivisioni, ordini di rotazione

L’Italia della ginnastica artistica femminile vuole sognare in grande alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si presenterà dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli ultimi Europei nella gara a squadre e aver accarezzato il podio ai Mondiali. La nostra Nazionale, quarta ai Giochi di Tokyo 2020, inseguirà la qualificazione alla finale del team event riservata alle migliori otto compagini.

A livello individuale si punterà ai due posti nella finale del concorso generale individuale con Alice D’Amato, Manila Esposito ed Elisa Iorio (passano le migliori 24, ma massimo due per Nazione) e si auspica qualche ingresso nelle finali di specialità, soprattutto con D’Amato alle parallele, Esposito alla trave e al corpo libero. Angela Andreoli si esibirà al volteggio, sui 10 cm e al corpo libero, mentre Giorgia Villa sarà impiegata soltanto sugli staggi.

Le Fate scenderanno in pedana nella seconda suddivisione, in programma domenica 28 luglio alle ore 11.40. Le ragazze del DT Enrico Casella incominceranno al corpo libero, poi nell’ordine saliranno su volteggio, parallele asimmetriche, trave. Nella stessa suddivisione ci saranno anche gli USA e la Cina in uno dei gruppi di ferro dell’intenso turno preliminare che determinerà le varie finaliste.

QUANDO GAREGGIA L’ITALIA FEMMINILE ALLE OLIMPIADI

Domenica 28 luglio

Ore 11.40 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione: Italia dal corpo libero

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.