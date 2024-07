A che ora Berrettini-Moreno De Alboran, quarti ATP Kitzbuehel: programma, tv, streaming

Matteo Berrettini affronterà lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuehel. Dopo aver liquidato il russo Pavel Kotov e il cileno Alejandro Tabilo, il tennista italiano se la dovrà vedere contro lo statunitense in un testa a testa inedito: non ci sono precedenti tra i due giocatori, sebbene entrambi siano professionisti da diverso tempo. Si fronteggiano il numero 50 e il numero 143 del ranking ATP.

L’appuntamento è per giovedì 25 luglio, sarà il secondo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 12.30. Il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra il brasiliano Seyboth Wild e il tedesco Hanfmann. Il romano ha tutte le carte in regola per distinguersi sulla terra rossa della località tedesca e per proseguire la propria avventura dopo aver vinto il torneo ATP 250 di Gstaad la scorsa settimana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Modeno De Alboran, quarto di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuehel. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) o Sky Sport Tennis (canale 203) a seconda del palinsesto; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-MORENO DE ALBORAN

Giovedì 25 luglio

Secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 12.30 Matteo Berrettini vs Nicolas Moreno De Alboran – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si gioca Seyboth Wild-Hanfmann. Al termine toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-MORENO DE ALBORAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e/o Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.