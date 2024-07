A che ora Berrettini-Auger-Aliassime, quarti ATP Gstaad: programma, tv, streaming

Matteo Berrettini affronterà Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Gstaad. L’appunamento è per venerdì 19 luglio sulla terra rossa della località svizzerà, sarà il quarto incontro di giornata alla Roy Emerson a partire dalle ore 10.30 e non prima delle ore 17.30. Il programma di giornata sarà aperto da Halys-Helde, seguito da Struff ed Etcheverry e da Fognini-Tsitsipas (non prima delle ore 15.00).

Matteo Berrettini si presenta all’appuntamento dopo aver regolato l’argentino Cachin e il colombiano Galan, mentre il canadese ha beneficiato di un bye e poi ha avuto la meglio sul tedesco Hanfmann. Il romano, attuale numero 82 al mondo, è in vantaggio per 4-2 nei precedenti contro il 23enne, numero 18 del ranking ATP. L’azzurro ha tutte le carte in regola per meritarsi la semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra Fabio Fognini e il greco Stefanos Tsitsipas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Auger-Aliassime, quarto di finale del torneto ATP 250 di Gstaad. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-AUGER-ALIASSIME

Venerdì 19 luglio

Quarto match dalle ore 10.30 e non prima delle ore 17,30 Matteo Berrettini vs Felix Auger-Aliassime

In precedenza, a partire dalle ore 10.30 alla Roy Emerson Arena, si giocheranno Halys-Helde, Struff-Etcheverry e Fognini-Tsitsipas (non prima delle ore 15.00. Al termine, e non prima delle ore 17.30, toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-AUGER-ALIASSIME: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.