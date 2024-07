ATP Kitzbuehel, Gaston in finale con Berrettini. Diaz Acosta si ritira

Sarà il francese Hugo Gaston l’avversario di Matteo Berrettini nella finale del torneo ATP 250 di Kitzbuehel. Il transalpino ha avuto vita facile nella sua semifinale, visto che ha sfruttato il ritiro dell’argentino Facundo Diaz Acosta in avvio di secondo set, quando comunque Gaston stava conducendo comodamente per 6-1 2-0.

Si tratta della seconda finale della carriera per il francese, che aveva raggiunto l’ultimo atto a Gstaad nel 2021 contro Casper Ruud, perdendo poi in due set.

Una partita totalmente in controllo per Gaston, che ha strappato subito il servizio in apertura all’avversario. Il francese ha poi trovato il break nel quinto e settimo game, chiudendo per 6-1. Nel secondo set arriva in avvio e poi Diaz Acosta decide di abbandonare il match per un infortunio alla coscia.

In finale Gaston se la vedrà con un Matteo Berrettini davvero lanciatissimo. Il romano è alla nona vittoria consecutiva e può nuovamente vincere un torneo dopo quello della settimana scorsa a Gstaad. Nella sua semifinale Berrettini ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann con un duplice 6-4.