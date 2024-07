LIVE Musetti-Darderi, Wimbledon 2024 in DIRETTA: altro derby italiano che vale il 3° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del derby azzurro di secondo turno di Wimbledon 2024 tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi.

Partita che si preannuncia combattuta ed equilibrata, è la rivincita della semifinale del Challenger di Torino quando si impose in due parziali lottati il toscano. Superficie diversa chiaramente, si giocava sulla terra battuta, superficie preferita da entrambi. Derby che vale un posto al 3° turno contro il vincente della sfida tra l’emergente transalpino Giovanni Mpetshi-Perricard e il giapponese Yoshihito Nishioka, è senza dubbio un’ottima occasione per entrambi.

Se di Musetti conoscevamo le doti sui prati, è stata di certo una sorpresa vedere come si è saputo adattare il numero 35 del mondo italo-argentino. Darderi ha concluso vincendo il Challenger di Perugia in finale contro Sumit Nagal la domenica in cui Matteo Berrettini giocava la finale di Stoccarda, 48 ore dopo giocava sul centrale di Halle contro un erbivoro come Jan Lennard Struff, arrendendosi solo 7-6 al terzo con match point. Ha poi ritto il ghiaccio sull’erba a Maiorca, prima di presentarsi a Londra dove ha sfruttato il sorteggio favorevole e ha vinto la seconda partita in uno Slam, contro la WC britannica Jan Choinski in 5 set.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del derby azzurro di secondo turno di Wimbledon 2024 tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Si parte come secondo match dalle 12, dopo Bucsa-Bousaz Maneiro.