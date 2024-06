WTA Nottingham 2024: avanti Pliskova e Boulter, Stefanini saluta

Si è chiusa la giornata dedicata alla prima parte degli ottavi di finale del WTA 250 di Nottingham, per quanto divisi non in maniera del tutto equa tra le parti di tabellone. Tre, infatti, sono relativi alla parte alta dello stesso e uno a quella bassa.

Com’è noto, nulla da fare per Lucrezia Stefanini, rimasta tre ore in campo, ma costretta a cedere all’australiana Kimberly Birrell in un confronto tra qualificate per 6-4 6-7(5) 6-0. Niente derby aussie, però, perché la francese Diane Parry ferma i piani di Daria Saville con un perentorio 6-4 6-1.

Vince anche Karolina Pliskova: l’ex numero 1 del mondo supera con un doppio 6-4 la britannica Heather Watson, wild card con una ragione chiara, visto che a lungo ha retto da sola o quasi il destino del tennis britannico. Si scoprirà domani se tornerà un confronto interessante, quello con la tunisina Ons Jabeur, opposta alla colombiana Camila Osorio.

Nella parte bassa, invece, chi non delude è Katie Boulter. Per l’altra britannica, vincitrice un anno fa, successo sulla canadese Rebecca Marino, entrata da qualificata e superata per 6-4 6-3. Ora una sfida che potrebbe essere molto in stile erba con la polacca Magdalena Frech o la tedesca Tatjana Maria.