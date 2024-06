WTA Eastbourne, Leylah Fernandez in finale: battuta Keys in tre set

Leylah Fernandez torna a giocare una finale: è la prima finale del 2024 per la giocatrice canadese che approda all’atto conclusivo del WTA 500 di Eastbourne. La numero 30 del mondo batte in semifinale Madison Keys con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in poco più di due ore di gioco e si giocherà il quarto titolo della carriera domani contro una tra Jasmine Paolini e Daria Kasatkina.

Fernandez che ha subito approcciato bene il match, andando avanti 3-0 in pochi minuti trovando il break in un game da 16 punti che l’ha vista vincitrice. La reazione di Keys è arrivata, rimontando fino al 3-2, ma il servizio non le ha dato ancora una mano e ha subito il secondo break del set per perdere poi il parziale con il punteggio di 6-3.

Evoluzione del punteggio che è stata sostanzialmente analoga nel secondo set, ma al contrario: Keys ha trovato maggiore continuità con le sue accelerazioni e si è portata avanti subito 3-0, si è fatta rimontare fino al 3-3, ma poi è riuscita nuovamente a scattare, brekkando sul 4-3 e annullando due chance per il contro-break sul 5-3, per chiudere il set sul 6-3.

Il break decisivo per Fernandez nel set decisivo è arrivato ancora presto, nel secondo game, sfruttando a terza chance tra quelle avute a disposizione. Un set condotto alla grande al servizio fino al game sul 5-3, nel quale ha cancellato quattro palle break e ha chiuso al secondo match point per approdare in finale.