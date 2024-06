WTA Eastbourne 2024: Daria Kasatkina vince la finale battendo Leylah Fernandez

Daria Kasatkina entra ufficialmente a far parte del club delle giocatrici capaci di vincere su tre superfici nell’era moderna del tennis. La russa batte con il punteggio di 6-3 6-4 la canadese Leylah Fernandez e porta a casa per la prima volta il WTA 500 di Eastbourne, quello stesso che proprio in finale le era sfuggito un anno fa.

Partenza falsa per Fernaandez, che si ritrova subito a dover cedere la battuta di fronte a una bella partenza di Kasatkina, capace di replicare quanto compiuto già nella semifinale di ieri. La canadese trova momenti di gran tennis col passare dei minuti, va anche a trovare la palla break sul 2-3, la spreca di dritto. Se ne procura un’altra con la risposta vincente, ma la russa costruisce e chiude di rovescio. Quando lei ha la palla del 4-2, però, c’è uno stop per malore di qualcuno sugli spalti. Poi si riparte, e il game assume proporzioni tempoorali importanti, tra difesa di Kasatkina e dritto di Fernandez che, quando può, fa ciò che vuole. C’è una seconda pausa per l’identico motivo precedente, ma dopo 28 punti e tre palle break salvate è la russa a salire sul 4-2. La conseguenza diretta è che la canadese si disunisce, ma si riprende appena in tempo per salvarsi da 15-40 e poi annullare un’altra opportunità alla sua avversaria. La situazione, però, si ripresenta due giochi dopo. Si passa dall’ace centrale al doppio fallo, che vede Fernandez regalare così il 6-3 dopo 55 minuti.

La rottura prolungata da parte della canadese continua nell’inizio del secondo parziale. In realtà, non si può neanche realmente parlare di rottura prolungata. Se è vero che, infatti, Fernandez comunque della buona qualità la riesce a mettere, è Kasatkina che riesce a far valere le proprie doti sia di giocatrice capace di difendere su tutto che di costruttrice di gioco in qualsiasi modo. Arriva così il 3-0 per la russa, ma che l’ex finalista degli US Open non abbia intenzione di mollare si nota eccome. Nel quinto gioco, infatti, si procura una chance di rientrare e approfitta di un dritto che si ferma in rete dall’altra parte per risalire: 3-2. Accade di più: che la nativa di Togliatti passi a sua volta alla voce disunirsi, tant’è che subisce un altro break, stavolta concedendolo con un doppio fallo. Dal 3-4, però, diventa un sostanziale treno. Prima ottiene il controbreak a zero, poi tiene ai vantaggi cancellando una palla del 5-4 per la canadese, poi vince ancora quattro punti in fila in risposta per chiudere il discorso.

A far impressione è soprattutto il dato vincenti-errori gratuiti di Fernandez, un 35-39 che fa capire ampiamente la portata della situazione per la canadese, spesso chiamata a fare più del solito con le evidenti conseguenze dovute al gioco di Kasatkina. Che, assommando un 18-19, si riavvicina alla top ten WTA diventando numero 12.