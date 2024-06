WTA Birmingham 2024: avanzano Krejcikova e Mertens, ritiro dopo le gioie di Nottingham per Katie Boulter

Concluso anche il martedì del WTA 250 di Birmingham, che si sta rivelando particolarmente ricco di risultati da raccontare. Ci sono però anche le vicende che lasciano un che di riflessione all’uscita dalle tribune del torneo attualmente sponsorizzato Rothesay.

I fatti che portano a riflettere, in particolare, riguardano il ritiro di Katie Boulter. La britannica, vincitrice bis a Nottingham due giorni fa, si è dovuta ritirare dopo il primo set con l’ucraina Anhelina Kalinina. Per sua stessa ammissione, c’è qualche problema di influenza, e di qui la decisione di preservarsi in vista di Wimbledon. Per Kalinina ora c’è la kazaka Yulia Putintseva, vittoriosa senza troppi patemi sulla francese Clara Burel.

Nella parte alta del tabellone per la Gran Bretagna c’è poco da gioire, visto che perdono sia Heather Watson (rimontata da 5-2 avanti nel terzo set dalla ceca Marie Bouzkova dopo quasi tre ore) che la qualificata Amelia Rajecki, che passa dai due break di vantaggio contro la russa Diana Shnaider al 7-5 6-3 subito.

Sempre in alto, se da una parte c’è la belga Elise Mertens che dispone abbastanza facilmente di Caroline Wozniacki, con la danese che cede di colpo dopo il primo set, è di Caroline Dolehide il colpo di giornata. L’americana, dopo meno di due ore e due match point annullati, riesce a eliminare Karolina Pliskova, e la ceca era in forma vista anche la finale raggiunta a Nottingham.

In casa Gran Bretagna, se si è detto delle poche gioie in alto, è la parte bassa a dare qualche sorriso con il 6-3 6-3 di Harriet Dart alla giapponese Moyuka Uchijima. Ora per lei il confronto con la ceca Barbora Krejcikova, brillante nel primo set e meno nel secondo, ma quanto basta, con l’australiana Daria Saville. Che, a questo punto, può ben dire che ha bisogno di un po’ più di fortuna nei sorteggi…

WTA 250 BIRMINGHAM 2024: RISULTATI DI OGGI

Shnaider-Rajecki (GBR) [Q] 7-5 6-3

Bouzkova (CZE) [8]-Watson (GBR) [WC] 3-6 6-4 7-5

Kalinina (UKR)-Boulter (GBR) [4] 6-3 rit.

Putintseva (KAZ)-Burel (FRA) 6-3 6-4

Dolehide (USA) [LL]-Ka. Pliskova (CZE) 2-6 6-3 7-6(5)

Mertens (BEL) [5]-Wozniacki (DEN) [WC] 6-4 6-1

Dart (GBR) [WC]-Uchijima (JPN) [Q] 6-3 6-3

Krejcikova (CZE) [2]-Saville (AUS) [Q] 6-1 7-6(5)