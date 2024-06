WTA Berlino, Vondrousova parte bene, rimonte per Kasatkina e Kalinskaya

Giornata condizionata dalla pioggia nel day 1 del WTA 500 di Berlino: Giove Pluvio ha condizionato il programma specie a metà pomeriggio, programma di cinque match che è stato comunque portato a termine con alcuni risultati interessanti.

Il percorso della campionessa di Wimbledon, Marketa Vondrousova, è cominciato bene: la ceca ha regolato con il punteggio di 6-4, 6-3 la spagnola Rebeka Masarova con una prestazione continua e di buonissima fattura. La numero 6 del mondo ha perso appena una volta la battuta, ma quando era già avanti di due break nel secondo set. La testa di serie numero 5 affronterà la russa Anna Kalinskaya che ha superato in rimonta la qualificata giapponese Nao Hibino con lo score di 2-6, 6-4, 6-2: brava la moscovita a gestire al meglio i momenti delicati all’interno del secondo set.

Il match del giorno è stato quello vinto da Daria Kasatkina in rimonta su Marta Kostyuk: finisce 4-6, 7-6(6), 6-3 in favore della russa in oltre due ore e mezza di gioco. Kasatkina che ha fatto girare il match nel tiebreak del secondo set: si è fatta rimontare da 6-3, ma ha avuto la caparbietà di vincerlo e di trovare il break decisivo nel sesto game del terzo. Al turno successivo affronterà la numero 2 del mondo Aryna Sabalenka.

A completare il quadro ci sono le vittorie di due qualificate: la turca classe 2002 Zeynep Sonmez ha superato in rimonta l’olandese Arantxa Rus con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-1 e troverà sulla sua strada una tra Sakkari e Azarenka, mentre Katerina Siniakova ha battuto in due set Emma Navarro 6-4, 6-3, confermando la sua attitudine a questa superficie. Per lei ci sarà una tra Osaka e Zheng.