WTA Berlino 2024, risultati 18 giugno: Azarenka elimina Osaka, la pioggia ferma Jabeur

La pioggia non permette il completamento del primo turno del torneo WTA 500 di Berlino: sull’erba tedesca lo stop arriva quando è in corso l’ultimo match di singolare dei sedicesimi, sospeso al termine del primo set, vinto dalla tunisina Ons Jabeur per 6-4 sulla cinese Wang Xinyu.

La russa Ekaterina Alexandrova supera la brasiliana Beatriz Haddad Maia con un duplice 6-4, mentre la ceca Linda Noskova regola la teutonica Angelique Kerber con lo score di 7-6 (4) 2-6 6-4, infine la croata Donna Vekic rimonta l’altra tedesca Jule Niemeier col punteggio di 1-6 6-1 6-3.

La cinese Zheng Qinwen piega la nipponica Naomi Osaka con lo score di 6-4 3-6 6-3, mentre la bielorussa Victoria Azarenka elimina l’ellenica Maria Sakkari per 6-4 6-2, infine il derby russo premia Veronika Kudermetova, che rimonta la connazionale Liudmila Samsonova col punteggio di 3-6 6-4 6-4.

WTA 500 BERLINO 2024 – RISULTATI 18 GIUGNO

Ekaterina Alexandrova b. Beatriz Haddad Maia 6-4 6-4

Linda Noskova b. Angelique Kerber 7-6 (4) 2-6 6-4

Donna Vekic b. Jule Niemeier 1-6 6-1 6-3

Zheng Qinwen b. Naomi Osaka 6-4 3-6 6-3

Victoria Azarenka b. Maria Sakkari 6-4 6-2

Veronika Kudermetova b. Liudmila Samsonova 3-6 6-4 6-4

Wang Xinyu c. Ons Jabeur 4-6 sospesa