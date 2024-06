ATP Halle 2024, la pioggia costringe al rinvio a domani dei match di Berrettini e Bolelli/Vavassori

Il maltempo rovina i piani degli organizzatori dell’ATP 500 di Halle, in Germania: sull’erba outdoor tedesca si continua a giocare soltanto sul campo principale, dotato di tetto, mentre il programma odierno viene pesantemente condizionato e sono numerosi i match cancellati.

Rinviati a domani tutti i restanti incontri programmati sui campi esterni, scoperti: tra questi due riguardano tennisti italiani. Nel torneo di singolare non gioca Matteo Berrettini, in tabellone grazie ad uno special exempt, che doveva affrontare lo statunitense Alex Michelsen.

In doppio, invece, non scendono in campo Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che avrebbero dovuto affrontare il neerlandese Tallon Griekspoor ed il tedesco Jan-Lennard Struff, i quali però si sono ritirati dal torneo, lasciando il posto ad una coppia di lucky loser.

Domani il match di Matteo Berrettini sarà il primo dalle ore 12.00 sul Court 1, mentre per quanto concerne Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, i due, che ancora non conoscono i nomi dei prossimi avversari, giocheranno sul Court 2, nel terzo incontro dalle ore 12.00.