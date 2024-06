WTA Berlino 2024, risultati 21 giugno: Victoria Azarenka in semifinale, poi la pioggia blocca il programma

La pioggia costringe gli organizzatori a rivoluzionare il programma del WTA 500 di Berlino: un solo match del quarti di finale viene completato, un altro viene sospeso nel corso del terzo set, mentre gli altri due, neppure iniziati, vengono rinviati a domani, quando verrà completato il turno e si giocheranno anche le semifinali.

Nell’unico match completato la bielorussa Victoria Azarenka approfitta del ritiro della kazaka Elena Rybakina, giunto sul punteggio di 3-1 per la bielorussa nel primo set. Sospesa nel terzo set la sfida tra la statunitense Jessica Pegula e la ceca Katerina Siniaková, con la nordamericana in vantaggio per 7-6 (2) 3-6 4-2 *15-0.

Non sono neppure iniziati e vengono rinviati direttamente a domani, invece, le sfide tra la numero 1 e la numero 8, ovvero la statunitense Coco Gauff e la tunisina Ons Jabeur, e tra la russa Anna Kalinskaya e la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del tabellone.

WTA 500 BERLINO – RISULTATI 21 GIUGNO

Coco Gauff (Stati Uniti, 1) c. Ons Jabeur (Tunisia, 8) rinviata a domani

Jessica Pegula (Stati Uniti, 4) c. Katerina Siniaková (Cechia, Q) 7-6 (2) 3-6 4-2 *15-0 sospesa e rinviata a domani

Victoria Azarenka (Bielorussia) b. Elena Rybakina (Kazakistan, 3) 3-1 ritiro

Anna Kalinskaya (Russia) c. Aryna Sabalenka (Bielorussia, 2) rinviata a domani