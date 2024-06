Wimbledon, Novak Djokovic si allena sui campi di Church Road: si attende una decisione

Operazione Wimbledon. Novak Djokovic, dando seguito alle indiscrezioni riportate dalla BBC, ha iniziato i propri allenamenti sui campi di Church Road. Il campione nativo di Belgrado si è presentato sui prati britannici con una vistosa fasciatura al ginocchio destro, oltre che al gomito. Nole è tornato ad allenarsi dopo aver subito un intervento al menisco mediale 19 giorni fa.

Tanti punti interrogativi sulla sua presenza nello Slam, che prenderà il via il 1° luglio. L’attuale n.2 del mondo però non intende rinunciare senza neanche provarci, in considerazione del fatto che ci sia la voglia di andare a eguagliare il primato di Roger Federer nelle affermazioni nei Championships (8).

Novak Djokovic practising at Wimbledon, strapping on his right leg pic.twitter.com/LvJx30M3Sm — Laura Scott (@LauraScott__) June 24, 2024

En menos de 20 minutos Djokovic ya ha tenido que recibir dos masajes en la muñeca y en el antebrazo. El ritmo de peloteo es muy tranquilo. https://t.co/5tHQg3rTLi pic.twitter.com/mehjPtFxUb — Manuel Sánchez (@ManuSanchezGom) June 24, 2024

Team Djokovic keeping a close eye on their man pic.twitter.com/MmwHIdsTch — Henry Clark (@HenryWAClark) June 24, 2024

Stando a quanto riportano i presenti, il 24 volte vincitore Slam si è allenato a ritmo piuttosto blando, senza forzare più di tanto. Difficile capire allo stato attuale delle cose quale sarà la decisione del serbo. Indubbiamente, Nole corre un rischio importante, ma evidentemente la voglia di giocare è superiore all’idea di farsi male.