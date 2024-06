Wimbledon, Mattia Bellucci è nel tabellone principale! Sconfitto Goffin in quattro set

Due di fila per Mattia Bellucci. Dopo l’accesso al tabellone del Roland Garros, l’azzurro sarà tra i 128 che si giocheranno Wimbledon: battuto in quattro set David Goffin, numero 9 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-3 2-6 7-6 6-4 in quasi tre ore, potendo così gustarsi per la prima volta in carriera l’erba dell’All England Tennis Club.

I primi giochi si dimostrano abbastanza equilibrati, è Mattia il primo ad avere qualche difficoltà ritrovandosi da sotto 0-30 ma riemergendo nel momento più delicato. Nell’ottavo game, con coraggio e un po’ di fortuna, l’azzurro parte salendo 0-40, Goffin annulla tre palle break ma inizia a sbagliare non sfruttando due palle del 4-4. Bellucci tiene, sfrutta il momento e riesce a brekkare, chiudendo poi la frazione con una eccellente palla corta di taglio.

Goffin cerca così di alzare i giri del motore e far valere il suo illustre passato da top 10. Mattia si salva inizialmente con due prime, per poi però inciampare su un errore di dritto e arrendersi ad un bello slice del suo avversario. L’azzurro rischia addirittura di subire il doppio break salvandosi da una situazione complicata, poi il belga torna a regalare spinto anche dalla difesa del nostro, che però non sfrutta quattro chance, sulla seconda poteva fare di più. Goffin è poi serafico nel brekkare di nuovo con un bel gioco di volo ed è terzo set.

Altro possibile snodo arriva nel quarto gioco, con Bellucci che riesce ad arrabbattarsi grazie anche a due errori gratuiti del suo avversario. E da lì parte un parziale in suo favore di otto punti a uno che gli permetter di prendersi il break. Ma nell’ottavo gioco il dritto di Mattia non funziona: tre errori ed arriva il controbreak. Si arriva al tiebreak, e l’azzurro è il più aggressivo: due minibreak conquistati con una demivolée clamorosa e la palla corta che permettono all’azzurro di prendersi il terzo set.

Ed emotivamente arriva anche una piccola, grande svolta. Bellucci sa di poter accelerare e nel secondo gioco si guadagna due palle break con la risposta vincente e un tuffo ‘alla Sinner’: la seconda viene sfruttata con il passante. La partita sembra nelle mani di Mattia, che però si fa sorprendere da Goffin, che ha sette vite come i gatti: due scambi dominati e si rimette in gara nella quarta frazione. Ma Bellucci è bravissimo a mettersi tutto alle spalle: smorzata di livello per il primo punto, due errori del belga valgono poi il match point. Che viene subito concretizzato a rete, con l’azzurro che quasi piange al pensiero di essere riuscito a qualificarsi a Wimbledon.

15 ace in favore dell’azzurro, che ha fatto fruttare il suo gioco più propositivo, fatto di 48 vincenti e di 47 errori non forzati contro il 39-36 di Goffin. Quanto aiuta il 49% di punti vinti sulla seconda avversari (22/45) per poter esultare e sorridere, ritrovandosi a Wimbledon per la prima volta in carriera