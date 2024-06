Wimbledon, le teste di serie dei Championships: Jannik Sinner n.1 e l’incognita Djokovic

Venerdì 28 giugno alle ore 11.00 italiane (10.00 locali) andrà in scena il sorteggio del tabellone principale del terzo Slam dell’annata, il più prestigioso. Stiamo parlando di Wimbledon. Sui campi di Church Road a Londra, c’è grande attesa su quel che accadrà. Jannik Sinner, per la prima volta, sarà testa di serie n.1 in un Major e ci arriverà come uno dei favoriti per la vittoria finale.

Stando all’ultimo aggiornamento di classifica, Carlos Alcaraz sarà n.3 del seeding se Novak Djokovic dovesse confermare la sua presenza. Il serbo è sui prati britannici per allenarsi e capire se il suo ginocchio destro, operato per una lesione al menisco nel corso del match del Roland Garros contro Francisco Cerundolo, gli consentirà di competere come lui desidera.

Nel caso in cui Nole dovesse esserci, allora si potrebbe riproporre la stessa situazione di Parigi, cioè dove Jannik e Alcaraz si affrontarono in semifinale. Questo perché il regolamento prevede i seguenti incroci:

REGOLAMENTO SORTEGGIO WIMBLEDON 2024

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

Ci potrebbe anche essere l’eventualità che Sinner e Lorenzo Musetti (testa di serie n.25) si possano incontrare nel terzo turno a Wimbledon. Ovviamente, ci si augura che questo incrocio si presenti il più avanti possibile, ma è un’eventualità da considerare. Riepilogando schematicamente:

Al terzo turno: 1-8 vs 25-32 e 9-16 vs 17-24

Agli ottavi di finale: 1-4 vs 13-16 e 5-8 vs 9-12

Ai quarti di finale: 1-4 vs 5-8

In semifinale: 1-2 vs 3-4

In Finale: 1-2

TESTE DI SERIE WIMBLEDON 2024

1. Jannik Sinner

2. Novak Djokovic

3. Carlos Alcaraz

4. Alexander Zverev

5. Danii Medvedev

6. Andrey Rublev

7. Hubert Hurkacz

8. Casper Ruud

9. Álex de Miñaur

10. Grigor Dimitrov

11. Stefanos Tsitsipas

12. Tommy Paul

13. Taylor Fritz

14. Ben Shelton

15. Holger Rune

16. Ugo Humbert

17. Félix Auger-Aliassime

18. Sebastián Báez

19. Nicolás Jarry

20. Sebastian Korda

21. Karen Khachanov

22. Adrian Mannarino

23. Alexander Bublik

24. Alejandro Tabilo

25. Lorenzo Musetti

26. Francisco Cerúndolo

27. Tallon Griekspoor

28. Jack Draper

29. Frances Tiafoe

30. Tomás Martín Etcheverry

31. Mariano Navone

32. Zhizhen Zhang