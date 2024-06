Volley, l’Italia si rialza in Nations League: Bulgaria schiacciata 3-0, Bottolo top-scorer

L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 (27-25; 25-20; 25-21) e ha così infilato l’ottava vittoria nella Nations League di volley maschile su dieci partite disputate. Dopo la netta battuta d’arresto rimediata ieri sera contro la Polonia (3-0), gli azzurri hanno rialzato la testa a Lubiana (Slovenia) e sono tornati al successo: contro un avversario più alla portata, le seconde linee della nostra Nazionale sono riuscite a imporsi e a regalarsi un’affermazione che permette di riportarsi provvisoriamente in testa alla classifica generale con otto vittorie (24 punti).

La qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante era già in tasca per i Campioni del Mondo che, settimana prossima a Lodz (Polonia), con tutti i titolari a disposizione, proveranno a fare saltare il banco. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno saputo rimontare da 13-18 nel primo set e hanno poi dominato le due frazioni successive, chiudendo di forza i conti in un’ora e quindici minuti di gioco.

Se i big sono rimasti a casa per tirare un po’ il fiato (il regista Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, il libero Fabio Balaso), oggi pomeriggio si è messo in evidenza lo schiacciatore Mattia Bottolo (15 punti, 3 ace), 8 punti per l’altro martello Luca Porro e 6 per l’opposto Fabrizio Gironi, oggi preferito ad Alessandro Bovolenta. Al centro Giovanni Sanguinetti (8 punti, 2 ace) e Leandro Mosca (8 punti, 2 muri) sotto la regia di Riccardo Sbertoli e Paolo Porro. Tra le fila della Bulgaria i migliori sono stati Grozdanov (8) e Antov (8).