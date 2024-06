Volley, l’Italia è a un passo alle Olimpiadi! Il nuovo ranking dopo le sette vittorie in Nations League

L’Italia si è issata di forza al secondo posto nel ranking FIVB dopo le sette vittorie ottenute nella Nations League di volley maschile. Gli azzurri si sono imposti contro Germania, Iran, Giappone e Brasile a Rio de Janeiro, riuscendo poi a sconfiggere anche USA, Cuba e Olanda a Ottawa (dove hanno perso solo contro la Francia). Nello specifico la trasferta in Canada ha permesso di guadagnare 7.44 punti nel ranking FIVB.

Gli azzurri hanno così compiuto un passo importantissimo verso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al termine della fase preliminare della Nations League, infatti, si tirerà una riga e sarà proprio la classifica internazionale ad assegnare gli ultimi cinque pass per i Giochi. In realtà quattro tagliandi, poiché uno è nei fatti già nelle mani dell’Egitto, in qualità di migliore compagine africana (va rispettato il requisito di almeno una rappresentante per Continente, anche se è soltanto diciannovesima).

I quattro pass per i Giochi andranno dunque alle quattro formazioni meglio piazzate nella graduatoria e che non si sono qualificate alla rassegna a cinque cerchi attraverso i Preolimpici dello scorso autunno. Al momento sarebbero Italia (alle spalle della già ammessa Polonia), Slovenia (sesta, dietro alle già qualificate USA, Giappone e Brasile), Argentina (ottava, dietro anche alla Francia) e Cuba (decima, dietro al Canada). La prima delle escluse sarebbe la Serbia, ancora più indietro l’Olanda.

L’Italia ha 125.73 punti di vantaggio sulla Serbia: è un margine siderale quando mancano quattro incontri di Nations League, le Olimpiadi sono davvero molto vicine. Nei fatti manca soltanto l’aritmetica certezza, che arriverà durante l’ultima tappa della fase preliminare in programma dal 18 giugno. Di seguito il ranking FIVB aggiornato alle ore 19.00 di domenica 9 giugno.

RANKING FIVB VOLLEY MASCHILE (al 9 giugno 2024)

1. Polonia 410,36 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

2. Italia 369,30

3. Giappone 348,41 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

4. Brasile 342,82 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

5. USA 338,77 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

6. Slovenia 335,03

7. Francia 318,20 (qualificata alle Olimpiadi come Paese ospitante)

8. Argentina 306,73

9. Canada 252,19 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

10. Cuba 250,64

11. Germania 244,45 (qualificata alle Olimpiadi attraverso il preolimpico)

12. Serbia 243,57

13. Paesi Bassi 217,39

—

19. Egitto 164,05 (qualificata alle Olimpiadi come quota Africa)