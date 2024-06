Volley femminile, l’Italia vola nel ranking FIVB: vantaggio siderale su Olanda e Canada, Olimpiadi ipotecate

L’Italia ha vinto contro la Cina con un secco 3-0 e il successo maturato a Macao assicura un guadagno di 9,3 punti nel ranking FIVB. La nostra Nazionale guadagna una posizione e sale provvisoriamente al quarto posto superando gli USA (che giocheranno in serata contro la Turchia) con 358,51 punti all’attivo. Le ragazze del CT Julio Velasco, che hanno annichilito le asiatiche in trasferta, hanno compiuto probabilmente un passo decisivo verso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Bisogna guardare con attenzione e insistenza il ranking FIVB, poiché al termine della fase preliminare della Nations League sarà proprio la classifica mondiale ad assegnare gli ultimi cinque pass per i Giochi: uno è già in tasca del Kenya per ottemperare all’obbligo della rappresentanza continentale, gli altri quattro andranno nelle mani delle migliori compagini in graduatoria che non avevano fatto festa attraverso i preolimpici dello scorso anno.

L’Italia si trova attualmente alle spalle di Turchia, Brasile, Polonia che sono però già ammesse alla rassegna a cinque cerchi. La nostra Nazionale precede, tra le non ancora qualificate, la Cina (327,57), il Giappone (329,62) e l’Olanda (290.95). Anna Danesi e compagne hanno 72 punti di vantaggio sulla prima squadra attualmente esclusa, ovvero il Canada (286,89), che più tardi giocherà contro la Corea del Sud e dovrebbe vincere.

Si tratta di un margine decisamente confortante quando restano da giocare quattro partite di Nations League: ormai l’Italia è davvero molto vicina all’obiettivo. Soltanto una serie cospicua di sconfitte a Fukuoka e un filotto di successi da parte di Olanda e Canada potrebbe compromettere una qualificazione che appare sempre più a portata di mano.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE (al 2 giugno 2024)

1. Turchia 385,71 (qualificata attraverso il preolimpico)

2. Brasile 382,13 (qualificata attraverso il preolimpico)

3. Polonia 373,16 (qualificata attraverso il preolimpico)

4. Italia 358,51

5. Italia 349,21 (qualificata attraverso il preolimpico)

6. Giappone 329,62

7. Cina 327,57

8. Serbia 324,00 (qualificata attraverso il preolimpico)

9. Paesi Bassi 290,95

10. Canada 286,89

11. Repubblica Dominicana 267,49 (qualificata attraverso il preolimpico)

12. Germania 213,79

13. Thailandia 209,11

14. Belgio 204,83

—

19. Francia 167,11 (qualificata come Paese organizzatore)

20. Kenya 162,42 (qualificata come miglior africana)