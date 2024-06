Volley femminile, le pre-convocate dell’Italia per le Olimpiadi: il listone di Velasco verso il 12+1

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha reso nota la lista di 25 giocatrici tra cui scegliere le 12 convocate (più una riserva) per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nel gruppo sono presenti tutte le atlete in procinto di disputare la Final Eight della Nations League: gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova; le palleggiatrici Alessia Orro e Carlotta Cambi; le schiacciatrici Caterina Bosetti, Alice Degradi, Gaia Giovannini e Myriam Sylla; le centrali Marina Lubian, Sara Bonifacio, Anna Danesi e Sarah Fahr; i liberi Ilaria Spirito e Monica De Gennaro.

Verosimilmente tra le azzurre prossime ad ad affrontare gli USA nei quarti di finale si nascondono le pallavoliste che prenderanno parte ai Giochi, ma Velasco potrebbe anche operare alcuni cambi in caso di necessità. Le altre opzioni sono la regista Francesca Bosio, la bomber Sylvia Nwakalor, i martelli Stella Nervini, Rebecca Piva, Loveth Omoruyi, Camilla Mingardi, le centrali Linda Nwakalor, Yasmina Akrari e Benedetta Sartori, i liberi Eleonora Fersino e Ilenia Moro.

Ricordiamo che da questa edizione ogni Nazionale sarà composta da dodici atlete, ma ci sarà una riserva pronta a subentrare in caso di infortunio di una delle “titolari”. L’Italia è stata inserita nel gruppo C insieme a Turchia, Olanda e Repubblica Dominicana: l’obiettivo minimo è la qualificazione ai quarti di finale, per poi cercare di conquistare quella medaglia a cinque cerchi sempre sfumata nella storia del Bel Paese. Di seguito il quadro completo della lista di pre-convocate dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024.

PRE-CONVOCATE ITALIA OLIMPIADI PARIGI 2024

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Bosio, Alessia Orro.



Opposti: Sylvia Nwakalor, Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Stella Nervini, Myriam Sylla, Rebecca Piva, Loveth Omoruyi, Camilla Mingardi, Gaia Giovannini.



Centrali: Marina Lubian, Linda Nwakalor, Anna Danesi, Sara Bonifacio, Sara Fahr, Yasmina Akrari, Benedetta Sartori.

Liberi: Ilaria Spirito, Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Ilenia Moro.