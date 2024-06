Volley femminile, le convocate dell’Italia per la Nations League a Fukuoka: due novità in squadra

Julio Velasco ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Nations League di volley femminile, che andrà in scena a Fukuoka (Giappone) dall’11 al 16 giugno. Il CT dell’Italia ha selezionato 14 atlete in vista della trasferta in terra asiatica, dopo aver esordito ad Antalya con tre vittorie (tra cui quella di lusso contro la Turchia) e aver incamerato altri tre successi a Macao (tra cui quello sulla Cina).

Le azzurre, attualmente terze in classifica generale, sono in piena lotta per accedere alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. Anna Danesi e compagne sono ormai a un passo dalla qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso il ranking FIVB, la matematica certezza arriverà proprio nel corso dell’appuntamento sul suolo nipponico. In caso di accesso alla Final Eight, il gruppo si trasferirà direttamente a Bangkok (Thailandia) per i match a eliminazione diretta.

Presente tutte le big: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Marina Lubian e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro. Confermate in rosa la bomber Ekaterina Antropova, la regista Carlotta Cambi, i martelli Caterina Bosetti e Alice Degradi. La capitana è la centrale Anna Danesi, in reparto anche Sara Bonifacio. Ci sono due novità rispetto alla trasfrerta di Macao: il libero Ilaria Spirito al posto di Eleonora Fersino, la schiacciatrice Gaia Giovannini per Stella Nervini.

L’Italia affronterà il Canada (11 giugno alle ore 12.30 italiane), la Corea del Sud (14 giugno alle ore 12.30 italiane), gli USA (15 giugno alle ore 8.30 italiane) e la Serbia (16 giugno ore 8.00 italiane). Di seguito il quadro dettagliato delle convocate dell’Italia per la tappa della Nations League 2024 di volley femminile a Fukuoka.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY A FUKUOKA

PALLEGGIATRICI: Carlotta Cambi, Alessia Orro.

OPPOSTI: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

SCHIACCIATRICI: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla.

CENTRALI: Marina Lubian, Anna Danesi (capitano), Sara Bonifacio, Sarah Fahr.

LIBERI: Monica De Gennaro, Ilaria Spirito.