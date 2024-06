Volley femminile, Italia qualificata alla Final Eight di Nations League: la classifica aggiornata

L’Italia occupa il terzo posto provvisorio nella classifica della Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre hanno infatti vinto otto partite sulle dieci giocate (25 punti raccolti), inserendosi così alle spalle dell’imbattuto Brasile (11 vittorie) e della Polonia (9 successi). L’affermazione odierna contro la Corea del Sud ha permesso alla nostra Nazionale di staccare il biglietto per la Final Eight del prestigioso torneo internazionale, a cui parteciperanno le prime sette classificate e la Thailandia (in qualità di Paese ospitante).

Le ragazze del CT Julio Velasco si sono meritate il volo per Bangkok e torneranno in scena settimana prossima per disputare la fase a eliminazione diretta, ma bisogna ancora attendere per sapere quale sarà il tabellone e per conoscere quale sarà l’avversaria delle azzurre ai quarti di finale. Saranno decisive le ultime partite della fase preliminare, l’Italia sarà chiamata ad affrontare USA e Serbia e tra sabato 14 e domenica 15 giugno.

Alla Final Eight sono già qualificate anche Brasile, Polonia, Turchia, Giappone e appunto la Thailandia. Per gli ultimi due posti è lotta apertissima tra USA, Cina, Olanda e Canada (con americane e asiatiche favorite). La prima classificata sfiderà la Thailandia, la seconda incrocerà la settima, la terza affronterà la sesta, la quarta se la dovrà vedere con la quinta. Al termine della fase preliminare verrà chiuso il ranking FIVB, che assegnerà gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e determinerà le fasce per il sorteggio dei gironi.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

1. Brasile 11 vittorie (31 punti), 11 partite giocate

2. Polonia 9 vittorie (27 punti), 10 partite giocate

3. Italia 8 vittorie (25 punti), 10 partite giocate

4. Turchia 8 vittorie (24 punti), 10 partite giocate

5. Giappone 7 vittorie (22 punti), 10 partite giocate

6. USA 6 vittorie (19 punti), 10 partite giocate

7. Cina 6 vittorie (18 punti), 9 partite giocate

8. Olanda 6 vittorie (18 punti), 11 partite giocate

9. Canada 6 vittorie (17 punti), 11 partite giocate

10. Repubblica Dominicana 3 vittorie (9 punti), 11 partite giocate

11. Serbia 3 vittorie (9 punti), 10 partite giocate

12. Thailandia 3 vittorie (7 punti), 10 partite giocate

13. Francia 2 vittorie (8 punti), 11 partite giocate

14. Germania 2 vittorie (6 punti), 10 partite giocate

15. Corea del Sud 2 vittorie (6 punti), 10 partite giocate

16. Bulgaria 1 vittoria (3 punti), 11 partite giocate