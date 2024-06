Volley femminile, Degradi si candida per un posto da titolare. Bosetti non al meglio

Caterina Bosetti non è in perfette condizioni fisiche a causa di un affaticamento muscolare, che le ha impedito di giocare settimana scorsa a Fukuoka e che le sta dando parecchio fastidio anche a Bangkok (Thailandia), dove si stanno disputando le Final Eight della Nations League di volley femminile. La schiacciatrice è infatti scesa in campo nel quarto di finale contro gli USA e ha incominciato da titolare anche la semifinale contro la Polonia, ma dopo un primo set sottotono il CT Julio Velasco ha deciso di sostituirla.

Il Commissario Tecnico ha deciso di affidarsi ad Alice Degradi, che ha messo a segno sei punti e che ha fornito un buon contributo alla vittoria per 3-0 ottenuta dall’Italia e valsa la qualificazione alla finale di domani. L’attaccante sta trovando un buono spazio in Nazionale e si sta dimostrando su un buon livello tecnico, soprattutto in fase offensiva dove per il momento è risultata più convincente rispetto alla ricezione accanto a Myriam Sylla.

A questo punto Alice Degradi si candida seriamente a un posto da titolare, non soltanto in vista dell’atto conclusivo della Nations League da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, ma anche in ottica Olimpiadi di Parigi 2024: a questo punto la sua convocazione sembra ormai in cassaforte e potrebbe rappresentare una valida soluzione ai Giochi, sia dal primo scambio che in corsa, in supporto all’opposto Paola Egonu e al martello Sylla sotto la regia di Alessia Orro.