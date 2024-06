VIDEO Gianmarco Tamberi vince gli Europei con il mondiale stagionale! Salto superlativo a 2.37

Gianmarco Tamberi ha regalato spettacolo agli Europei di atletica leggera, vincendo la gara di salto in alto in modalità cardiopalma e riemergendo dagli inferi. Il Campione Olimpico e Campione del Mondo era con le spalle al muro dopo i due errori a 2.29, si è salvato, ha valicato 2.31 al primo assalto e ha conquistato la medaglia d’oro, difendendo il titolo continentale.

A risultato acquisito ha fatto alzare l’asticella a 2.34 e l’ha superata in maniera perentoria, festeggiando poi in un modo esilirante: ha finto un infortunio, si è accasciato al suolo nei pressi del suo zainetto, ha tirato fuori una scarpa piena di molle e le ha sparse sulla pedana. Dopo l’esultanza smodata a torso nudo sotto la curva, il fuoriclasse marchigiano ha richiesto i 2.37 metri.

Gianmarco Tamberi ha messo il sigillo tecnico sulla gara superando la misura e centrando così la miglior prestazione mondiale stagionale, lanciando un chiaro messaggio all’intera concorrenza in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Di seguito il VIDEO del salto di Gianmarco Tamberi a 2.37 in occasione degli Europei disputati allo Stadio Olimpico di Roma.

The greatest showman in athletics!

Gianmarco Tamberi soars over a championship record of 2⃣.3⃣7⃣m at home in #Roma2024! #IgniteTheFire pic.twitter.com/mzfNyUACum

— European Athletics (@EuroAthletics) June 11, 2024