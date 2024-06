Cosa ha tirato fuori Tamberi dalle scarpe? Il significato di una esultanza surreale agli Europei

Gianmarco Tamberi ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di salto in alto agli Europei 2024 di atletica leggera, mettendo le mani sul terzo titolo continentale della propria carriera e difendendo la tripla corona. Il Campione Olimpico e Campione del Mondo ha offerto uno spettacolo di rara bellezza sotto il profilo tecnico, scaldando il pubblico dello Stadio Olimpico di Roma e allietando il Presidente Sergio Mattarella.

Il fuoriclasse marchigiano era con le spalle al muro dopo il secondo errore a 2.29 metri, ma nel momento più critico è riuscito a tirare fuori il suo proverbiale talento e si è salvato. La gara però non era vinta vista la prova di Vladyslav Lavskyy, ma ormai su di giri ha piazzato il sigillo a 2.31 e ha ipotecato il trionfo, arrivato dopo i due errori dell’avversario a 2.33 dove anche l’azzurro ha sbagliato. A gara vinta, ma con ancora un tentativo a disposizione, Gimbo ha fatto alzare l’asticella a 2.34 e ha fatto centro.

Gianmarco Tamberi ha così siglato la miglior prestazione europea stagionale e ha poi voluto festeggiare in una modalità sui generis, come ha più volte abituato a fare nel corso della sua carriera. Si è avvicinato al suo zainetto, zoppicando e facendo addirittura temere un infortunio. Ha rovistato nello zaino e ha tirato fuori una scarpa, da cui ha fatto sbucare una quantità industriale di molle. Evidentemente aveva saccheggiato un negozio di ferramenta (si scherza).

Ha posato le molle sulla pedana, come a dire che aveva saltato così in alto perché aveva delle molle ai piedi. Non pago del trionfo e dei festeggiamenti sotto la curva a torso nudo, il Campione Olimpico ha deciso di alzare ancora l’asticella e si è esaltato con un magistrale 2.37 al primo assalto: miglior prestazione mondiale stagionale e chiaro messaggio all’intera concorrenza quando mancano meno di due mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

VIDEO ESULTANZA TAMBERI CON LE MOLLE