United Rugby Championship: la Benetton Treviso sogna le semifinali in casa dei Bulls

Iniziano domani i playoff dell’United Rugby Championship e per la prima volta al via ci sarà anche una squadra italiana, con la Benetton Treviso che sabato scenderà in campo al Loftus Versfeld Stadium di Pretoria per sfidare i sudafricani Bulls nei quarti di finale.

I Bulls hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto con 66 punti, frutto di 13 vittorie e 5 sconfitte, mentre i veneti hanno chiuso al settimo posto con 54 punti, grazie a 11 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. I sudafricani, dunque, sono sicuramente i favoriti, ma in uno scontro da dentro o fuori tutto può succedere in campo e la squadra di Marco Bortolami sa di può piazzare il colpaccio.

Le due formazioni si sono affrontate in stagione regolare solo poche settimane fa, il 18 maggio, sempre a Pretoria con i Bulls che si sono imposti per 56-35 e i sudafricani hanno dimostrato proprio in quell’occasione le proprie potenzialità offensive, con i ragazzi di Pretoria che sono la miglior squadra del torneo come attacco, con ben 639 punti segnati. Sarà, dunque, la difesa la prima arma che Lamaro e compagni dovranno usare per cercare di fermare l’ondata sudafricana.

In difesa le due squadre si equivalgono, con la Benetton Treviso che ha subito 33 punti in meno rispetto ai Bulls, a conferma che sarà senza palla in mano che i biancoverdi dovranno decidere la partita. Senza dimenticare, però, che giocatori come Menoncello, Brex, Mendy o Ratave possono far male palla in mano e che da loro passa la strada verso le semifinali.