United Rugby Championship, Benetton Treviso domina Edimburgo e va ai play-off

Si è appena conclusa la sfida valevole per l’ultimo turno della stagione regolare dell’United Rugby Championship ed a Monigo sono scese in campo il Benetton Treviso e l’Edimburgo. Si trattava di un vero e proprio spareggio, un ottavo di finale virtuale, con la formazione che vinceva che accedeva ai play-off, mentre chi perdeva era quasi certamente eliminata. Ecco come è andata.

Parte subito in salita il match per il Benetton, che fa un fallo, poi non concede i 10 metri e cartellino giallo per Alessandro Izekor e 10 minuti in inferiorità per i padroni di casa. Insiste l’Edimburgo, ma non sfonda e su un calcio lungo l’arbitro ignora un clamoroso avanti scozzese e lascia il possesso agli ospiti. Benetton che, però, difende bene nonostante l’inferiorità e al primo possesso, al 5’, trova il break con un ottimo Brex, offload a Mendy che va fino in fondo e punteggio sul 5-0. Al 14’ altra fiammata di Brex, poi palla a Ratave che libera Menoncello, che però viene fermato a un passo dalla marcatura. Prova a reagire la squadra scozzese, ma regge l’urto la difesa biancoverde.

Whitehouse che continua a non vedere gli in avanti scozzesi, poi fischia un fallo molto dubbio ai danni di Lamaro e Ben Healy va sulla piazzola per il 5-3 al 23’. Insistono gli scozzesi, che hanno cambiato marcia, e nuovo fallo fischiato a Treviso e Healy va sulla piazzola e punteggio che va sul 5-6 al 28’. Prova a reagire la Benetton, ma Lamaro fa tenuto nei 22 offensivi e occasione persa. Al 32’ fantastico 50/22 di Uren e padroni di casa che tornano subito in attacco. Ma altro errore e altra palla persa. Al 34’, però, la palla la perde l’Edimburgo, la raccoglie Ratave che inizia a correre e fa quasi un coast to coast arrivando fino in fondo e Treviso che torna avanti 12-6 con già due mete marcate. Ultima chance del primo tempo anche per i ragazzi di Marco Bortolami, ma palla persa e si va al riposo sul +6 per Treviso.

Parte bene la Benetton nella ripresa, con Smith e Ratave che mettono subito in difficoltà Edimburgo. Palla rubata in touche, ma nuovo in avanti, molto molto dubbio, e nulla di fatto. Treviso che, però, soffre tantissimo in mischia con troppi falli fischiati contro. Continua, però, la pressione biancoverde, con i trequarti che stanno dando spettacolo. Al 50’ palla a Gallo che trova il buco, avanza, viene placcato a un paio di metri dalla linea, si allunga per schiacciare, ma per l’arbitro è un doppio movimento e nulla di fatto. Al 53’ finalmente un fallo in mischia fischiato a favore di Treviso e nuova chance per allungare. Ma ennesimo errore e nulla di fatto. Al 59’, però, ecco che arriva la terza meta. Menoncello avanza, da terra alza l’ovale per Albornoz, che sembra pensarci, ma accelera, difesa sorpresa e l’apertura va tra i pali per il 19-6.

Fondamentale la touche rubata da Iachizzi al 62’ in difesa e Treviso può respirare. E non solo, perché è ancora Menoncello protagonista, con una corsa veloce che riporta subito i veneti nei 22 e sul prosieguo dell’azione palla a Izekor che va fino in fondo e scappa via la Benetton sul 26-6 e bonus offensivo assicurato. E match virtualmente chiuso al 67’, quando su un pallone alto i veneti la recuperano, palla a Izekor che si concede la doppietta nel giro di una manciata di minuti e Benetton che vola sul 31-6. Al 72’ ci prova ancora Ratave, ma fermato sul lungo linea, ma ormai Edimburgo ha alzato bandiera bianca. Al 78′ sfiora la meta anche Rhyno Smith, che però non riesce a schiacciare in meta, mentre allo scadere è Edimburgo a buttare via una meta già fatta.

Con questa vittoria il Benetton Treviso stacca il biglietto per i play-off, chiudendo la regular season almeno al settimo posto. Tutto dipenderà dal risultato nel tardo pomeriggio tra Munster e Ulster, con un ko senza bonus dei nordirlandesi che varrebbe il sesto posto per i veneti.