Tour of Britain femminile 2024, Wiebes trionfa in volata nella terza tappa. Quarta Barbieri

Dopo le prime due affermazioni di Lotte Kopecky, il Team SD Worx – Protime si prende anche la terza vittoria consecutiva nel Tour of Britain femminile. Questa volta a festeggiare è la neerlandese Lorena Wiebes, che si conferma implacabile in questa stagione nelle volate di gruppo, andando a prendersi il successo numero 83 della carriera, già l’undicesimo in questo 2024 fantastico.

Protagoniste della fuga di giornata sono state le britanniche Madelaine Leech (Lifeplus Wahoo) e soprattutto Jo Tindley (Pro-Noctis – 200° Coffee – Hargreaves Contracting), che ad un certo punto ha provato ad andare via anche in solitaria. Il gruppo, però, ha amministrato, con le squadre delle velociste pronte a giocarsi la vittoria.

In volata, però, non c’è stata storia, con Wiebes che non ha avuto rivali. L’olandese si è imposta sulla connazionale Charlotte Kool (Team dsm-firmenich PostNL) e sull’australiana Georgia Baker (Liv AlUla Jayco). Buon quarto posto per Rachele Barbieri (Team dsm-firmenich PostNL) ed ottava Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco).

In classifica generale comanda sempre la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), che ha 17 secondi di vantaggio sulla britannica Anna Henderson (nazionale della Gran Bretagna) e 32 sull’azzurra Paternoster.