Tour of Britain femminile 2024: Roseman-Gannon beffa Majerus nell’ultima tappa. Lopecky vince la generale

Di vittorie gettate al vento per aver esultato prima ce ne sono state tante e l’ennesimo episodio c’è stato nell’ultima tappa del Tour of Britain femminile. La lussemburghese Christine Majerus (Team SD Worx-Protime) ha alzato le braccia troppo in anticipo, venendo beffata proprio sul traguardo dall’australiana Ruby Roseman-Gannon (Liv AlUla Jayco).

L’ultima frazione della corsa britannica si è corsa totalmente in quel di Manchester. Poco meno di 100 chilometri, con un finale in volata annunciato. Una tappa comunque scoppiettante, dove anche le migliori della classifica generale si sono mosse, cercando un attacco a sorpresa, come Lotte Kopecky che si è trovata insieme ad altre tre cicliste (tra queste anche Letizia Paternoster) con 25 secondi di vantaggio a dodici chilometri dal traguardo.

Alla fine comunque il gruppo si è ricompattato e a quel punto è stata volata. Roseman-Gannon ha saputo mettere la ruota davanti a Majerus, precedendo anche le due stelle del Team SD Worx – Protime, l’olandese Lorena Wiebes, vincitrice della tappa di ieri, e la belga Lotte Kopecky. Nessuna azzurra ha concluso tra le prime dieci.

Proprio Kopecky ha conquistato la classifica generale, precedendo di 17 secondi la britannica Anna Henderson, che ha corso con la maglia della nazionale. Terza piazza a 34 secondi proprio per Majerus, mentre al quinto posto si è piazzata Letizia Paternoster a 40 secondi.