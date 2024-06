Tour of Britain 2024: Lotte Kopecky vince ancora, quarta Letizia Paternoster

Continua a vincere nella nona edizione del Tour of Britain al femminile Lotte Kopecky. La campionessa del mondo, che oggi non vestiva i colori dell’iride vista la leadership in classifica generale, trova il secondo successo in due tappe.

Sul traguardo di Wrexham la belga della SD Worx – Protime trova la fuga giusta assieme alla padrona di casa Anna Henderson (Team Visma | Lease a Bike), battuta poi nello sprint a due. A 20”, a regolare il gruppo ci pensa l’altra stella della SD Worx, Lorena Wiebes, che precede una nuovamente ottima Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), quarta.

Ovviamente Kopecky allunga il margine in classifica generale: ora ha 17” di vantaggio su Henderson e 34” su Paternoster alla vigilia della terza tappa.