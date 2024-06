Tour of Britain 2024: Lotte Kopecky batte Letizia Paternoster di centimetri

Sono pochi centimetri a decretare la vittoria nella prima tappa del Tour of Britain Women 2024 e purtroppo non sono centimetri fortunati per il Tricolore. A trionfare infatti sul traguardo di Llandudno è la campionessa del mondo in carica, la belga Lotte Kopecky, che trova il sesto successo della stagione in maglia iridata.

La portacolori della SD Worx – Protime si è imposta nel testa a testa, sul colpo di reni (ci è voluto il fotofinish per decretare la vincitrice), sulla nostra Letizia Paternoster, che ha dimostrato ancora di più di aver ritrovato la forma dei giorni migliori.

Un successo che manca da oltre cinque anni alla trentina della Liv AlUla Jayco che in un primo momento era stata proclamata trionfatrice al termine di una rimonta spettacolare allo sprint.

Giornata di oggi che ha visto una fuga da lontano di un drappello di nove atlete che praticamente si andranno a giocare la classifica generale. Terza piazza per la britannica Pfeiffer Georgi, ovviamente Kopecky ripartirà domani con la maglia di leader della classifica generale.