Tour de France 2024: Vaquelin vince la tappa di Bologna, Pogacar e Vingegaard danno già spettacolo

La Francia continua a dominare alla Grande Boucle in Italia. Seconda tappa del Tour de France, arrivo a Bologna ed altro successo transalpino: ad imporsi in Emilia Romagna è Kevin Vaquelin. Vittoria più importante della carriera, per il classe 2001 della Arkéa – B&B Hotels, andato all’attacco sin dal mattino. Cambia anche la Maglia Gialla: va già sulle spalle di Tadej Pogacar che mette il primo timbro su questo Tour.

Undici corridori sono riusciti a trovare la fuga di giornata: Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Axel Laurance (Alpecin – Deceuninck), Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Nelson Oliveira (Movistar Team), Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels), Cristian Rodriguez (Arkéa – B&B Hotels), Mike Teunissen (Intermarché – Wanty), Bram Welten (Team dsm-firmenich PostNL), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Jordan Jegat (TotalEnergies), Harold Tejada (Astana).

Il gruppo non ha avuto intenzione di andare a chiudere: a dettare il passo la squadra della Maglia Gialla, la dsm-firmenich PostNL, che, visti i pochi pericoli in chiave classifica generale, ha lasciato oltre 7′ agli attaccanti. Successivamente il plotone si è acceso con l’accelerazione della Lotto Dstny nei pressi della prima ascesa al San Luca, dove però non si è mosso nessuno dei big.

Davanti si sono avvantaggiati Oliveira, Abrahamsen e Vaquelin, che sono andati a giocarsi la vittoria di tappa: sull’ultima scalata verso San Luca il transalpino ha salutato tutti andandosi a prendere una bellissima vittoria di tappa.

Nel plotone invece ecco lo spettacolo: scatto di Tadej Pogacar (UAE Emirates) con a ruota Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), subito lo scontro diretto tra i due. Alle loro spalle tutti staccati, compresi Primoz Roglic e la Maglia Gialla Romain Bardet. Remco Evenepoel è stato bravissimo invece a rientrare nel tratto finale sui due fenomeni assieme a Richard Carapaz. Pogacar va a prendersi la Maglia Gialla, mentre